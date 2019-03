Briga na CPTM termina com feridos e bloqueio de catracas

Na noite da última terça-feira (5), uma briga violenta terminou com uma pessoa ferida e outra detida. Ainda não há informações do que iniciou a confusão e nem a respeito do estado de saúde da pessoa atingida.

O caso complicou a situação na estação Grajaú da Linha 9-Esmeralda da CPTM, que está com as catracas bloqueadas. Apenas uma entrada e uma saída estão abertas para os passageiros.

A perícia ainda é aguardada. O local continua com rastros de sangue e do material usado no atendimento à vítima.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Metropolitano na Barra Funda.