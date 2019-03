Bolsonaro é criticado nas redes sociais por publicação de vídeo obsceno

O fim do Carnaval terminou de um jeito polêmico com uma publicação de Jair Bolsonaro nas redes sociais. O presidente do Brasil compartilhou um vídeo obsceno no perfil do Twitter e já é um dos assuntos mais comentados da internet nesta quarta-feira (6).

O conteúdo é de um homem dançando em cima de um ponto de táxi que insere o dedo no próprio ânus. Depois, outra pessoa urina nesse primeiro.

Bolsonaro fez a postagem com o intuito de criticar a situação dos blocos de Carnaval. "Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro", afirmou o presidente na legenda.

Muitos internautas criticaram Bolsonaro pela publicação. Uma das hashtags dos trending topics do Twiiter é, inclusive, #ImpeachmentBolsonaro.

Confira algumas reações nas redes sociais ao vídeo compartilhado pelo presidente do Brasil:

Quando o presidente do país insinua que "é esse tipo de coisa que se encontra nos blocos" e posta um vídeo desse tipo, ele ofende a TODOS os foliões, trabalhadores que se sustentam graças ao Carnaval e atenta contra o nosso maior patrimônio cultural! #ImpeachmentBolsonaro — Patricia Daltro (@patriciadaltro) March 6, 2019

Bolsonaro não respeita a população ou o cargo que ocupa. Nos envergonha internacionalmente, entrega nossos mercados para os EUA, quer acabar com a nossa aposentadoria. Vamos colocar ele pra fora antes que ele detone de vez com o povo! #ImpeachmentBolsonaro já! — Luciana Barbosa (@lucianabribeiro) March 6, 2019

Bolsonaro violou a Lei do Impeachment (lei 1.079/1950). O parágrafo 7º do artigo 9º diz que "proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo" é crime de responsabilidade contra a probidade na administração pública.#impeachmentBolsonaro — Luy_denovo (@Luy_denovo) March 6, 2019

Não me sinto confortável em mostrar, mas temos de expor a verdade para população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. Isso é o que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Somos bons em essência. Comentem e tirem suas conclusões. pic.twitter.com/8FtCE80Qf8 — Jairo Angelo (@JairoAngelo1910) March 6, 2019

Bolsonaro compartilhando um vídeo PORNÔ pra criticar o carnaval, não só cria + uma FAKE NEWS, como também demonstra toda sua falta de condição em lidar com assuntos de governo. o Brasil não pode ter um presidente desse nível,

iremos apodrecer junto com ele.#ImpeachmentBolsonaro — Iuri K. (@cinefilo_K) March 6, 2019

#ImpeachmentBolsonaro

É necessário! Ou o resto do planeta pensará que carnaval é resumido ao que o presidente da república postou. O Carnaval não é isso e arrecada BILHÕES de reais todo ano. Cadê a preocupação com o PIB? A meta desse desgoverno nunca foi desenvolver o Brasil! — Delmar Alves (@alves_delmar) March 6, 2019