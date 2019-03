Asfalto cede e derruba caminhão na Vila Anastácio

Um caminhão quase foi "engolido" pelo asfalto na região da Vila Anastácio, zona oeste de São Paulo. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (6), após a pista da rua Botocudos ceder.

O incidente ocorreu na altura da rua João Tibiriçá. De acordo com um ouvinte da Rádio Trânsito FM, que se identificou como Emílio, que viu o incidente acontecer, o asfalto cedeu no momento que o caminhão passou. Após afundar, o veículo tombou.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), apesar do susto ninguém se machucou. A rua Botocudos foi bloqueada na região do acidente e não há previsão para liberação.