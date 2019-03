Trânsito em São Paulo começa a se intensificar no retorno do carnaval

O motorista que retorna da viagem de Carnaval no início da manhã de hoje (5) encontra boas condições de tráfego, apesar de alguns pontos de lentidão. Segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o fluxo do trânsito deve se intesnficar no final da tarde. Mais de 2,5 milhões de veículos deixaram a capital paulista.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que leva ao litoral paulista, há lentidão na altura do quilômetro 58 ao 50, devido a uma carreta quebrada na pista da Imigrantes. Segundo a concessionária Ecovias, mais de 358 mil veículos desceram a Serra em direção à Baixada Santista desde quinta-feira. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 220 mil veículos.

Na Anhanguera-Bandeirantes, que leva ao interior, o motorista encontra trânsito lento no sentido capital paulista na Bandeirantes, na altura de Campinas, devido a um acidente que interdita duas faixas da pista expressa. A concessionária AutoBan contabilizou 637 mil veículos, 68 acidentes, 28 feridos e nenhuma morte.

A Artesp fiscalizou cerca de 600 empresas que operam no transporte intermunicipal em 26 rodoviárias. Na Grande São Paulo, foram vistoriados 455 veículos, sendo encontradas 41 irregularidades, como falta de cinto de segurança para o passageiro ou atrasos. A agência também combateu o transporte clandestino.