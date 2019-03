No fim do Carnaval, estradas seguem tranquilas na volta para São Paulo

O tráfego pelas principais rodovias que dão acesso à capital paulista flui normalmente nesta terça-feira, 5, último dia de carnaval. Segundo a Ecovias, durante a manhã, houve lentidão na rodovia Cônego Domênico Rangoni, do km 254 ao km 260, por excesso de veículos, mas, neste momento, não há nenhuma intercorrência no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

Os motoristas que vêm do litoral para a cidade de São Paulo contam com a Operação 2 por 8, estabelecida pela Ecovias para facilitar o tráfego, que disponibiliza 8 pistas no sentido capital e 2 para o litoral, apenas pela via Anchieta.

A concessionária CCR ViaOeste informa que a rodovia Raposo Tavares tem tráfego normal na pista expressa, entre o km 115,50 e o km 34 de São Paulo. Pela Castello Branco também é possível trafegar com tranquilidade do km 79 ao km 13. Caminhões estão proibidos de seguir na Castello Branco com destino à capital do Estado, entre o km 129 e o km 13, das 14hs à 1h da manhã de quarta-feira (6).

Na rodovia Presidente Dutra, a pista expressa do sentido Rio – São Paulo tem tráfego normal do km 163 ao 178, que vai até Nova Iguaçu (RJ), e também na região de Guarulhos (SP) a São Paulo, do km 211 ao km 231, segundo a concessionária CCR Nova Dutra. O motorista que faz o caminho inverso, da capital paulista para o Rio de Janeiro, conta com normalidade do km 219 ao km 211, em Guarulhos.

Entre os aeroportos, segundo a Infraero, não há registros de atrasos ou cancelamentos nos voos que chegam a São Paulo por Congonhas. Foi registrado apenas um atraso técnico em um voo que partia da capital paulista para Navegantes (SC), por volta das 15h20, pela companhia aérea Latam. No Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado em Guarulhos, o serviço online sobre chegadas e partidas pelo site oficial estava indisponível há pouco.