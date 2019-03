Mancha Verde é a campeã do desfile de Carnaval em São Paulo pela primeira vez

A Mancha Verde é a campeã do grupo especial em São Paulo. Esta é a primeira vez que a escola fica em primeiro lugar no desfile de Carnaval paulista.

A agremiação desfilou pelo Sambódromo do Anhembi com uma homenagem para a princesa africana Aqualtune com o objetivo de discutir a escravidão, os direitos de negros e das mulheres.

A escola Dragões da Real ficou em segundo lugar e a Rosas de Ouro em terceiro. Já a Vai-Vai, uma das maiores campeãs dos desfiles, foi rebaixada para o grupo de acesso.