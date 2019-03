Bloco da Ludmilla tem tumulto e é interrompido no Rio de Janeiro

A cantora Ludmilla interrompeu a apresentação do bloco Fervo da Lud por causa de uma grande confusão no centro do Rio de Janeiro. O tumulto começou com uma briga no meio da festa e acabou gerando o encerramento da folia pouco mais de uma hora mais cedo do que o previsto.

Milhares de pessoas estavam reunidas no local e a Polícia Militar precisou usar bombas de gás lacrimogêneo para dispersar o a confusão. Apesar da situação ter sido contida, a cantora não voltou a se apresentar pois não recebeu autorização dos policiais.

Foliões e policiais saíram feridos.