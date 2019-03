Adolescente infrator é detido pela quinta vez e acaba liberado para ser entregue à mãe

Um adolescente infrator foi detido pela quinta vez por Policiais Militares, mas acabou sendo liberado para ser entregue à mãe.

Após uma intensa perseguição policial, no município de Cordeirópolis/SP, o condutor foi alcançado e abordado pela PM.

O menor de idade conduzia um veículo que estava com o lacre da placa rompido e não coincidia com a numeração do chassi. Por meio do número do motor, foi constatado que a placa original era de um veículo de Praia Grande, roubado em Campinas.

O menor foi conduzido a Delpol, onde foi elaborado boletim, sendo liberado e entregue à mãe. Segundo a instituição, foi a quinta apreensão do jovem.