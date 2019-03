Acidente de carro aumenta congestionamento na zona norte de São Paulo

A avenida Imirim, na zona norte de São Paulo, tem bloqueio total na direção do bairro após a avenida Engenheiro Caetano Alvares. De acordo com a CET, por volta das seis da manhã desta terça-feira (5) um carro colidiu em um poste semafórico.

Duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para hospitais da região. Com a colisão o poste caiu na via e não há previsão para liberação do trecho.

A perícia deve ser acionada.