Previsão do Tempo: terça-feira deve ser chuvosa em São Paulo

A chuva ainda não vai dar trégua em São Paulo. Na terça-feira (5), deve ocorrer no clássico horário da tarde com pancadas e trovoadas, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Metereologia).

Leia mais:

Operação Carnaval: Polícia prende 873 pessoas desde sexta-feira

Bloco Sargento Pimenta lança campanha para Ringo Starr participar da folia em 2020

A temperatura máxima é de 30º C, um pouco maior que a de segunda-feira (4), que era de 27º C. Já a mínima diminuí e cai de 19º C para 18º C.

O dia fica nublado e pode ter rajadas de vento.