Operação Carnaval: Polícia prende 873 pessoas desde sexta-feira

As polícias Civil e Militar prenderam 873 pessoas durante operação de carnaval feita para reforçar a segurança no Estado de São Paulo.

Até às 7h desta segunda-feira, 4, 108.018 pessoas foram abordadas. No total, 630 foram presas, 58 adolescentes apreendidos e 185 procurados pela Justiça capturados.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante operação realizada em locais de concentração de foliões, mais de 68,5 mil veículos foram vistoriados e 2.259 motoristas autuados por consumo de álcool ou por se recusar a fazer o teste do bafômetro.

A PM também apreendeu 56 armas e 683,6 quilos de drogas, além recuperar 188 veículos que foram roubados ou furtados.

A Operação Carnaval Mais Seguro conta com a participação do Comando de Aviação da PM, do Choque, do Policiamento Rodoviário, do Policiamento Ambiental, do Policiamento de Trânsito e Corpo de Bombeiros.