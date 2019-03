Lama invade calçadas na zona oeste de São Paulo

A avenida João Jorge Saad, no Butantã, começa a semana suja de lama. As pessoas não têm nem como andar pela calçada em muitos trechos.

Moradores e comerciantes dizem que a situação está assim desde sábado (2), quando choveu forte e transbordou o córrego Corveta. A prefeitura já foi chamada, mas a avenida continua muito suja.

A gerente de farmácia Gonçala Pinheiro disse que acionou pela segunda vez a gestão Bruno Covas, mas as equipes até agora não voltaram para fazer a limpeza. Ela contou que a água subiu rápido e alagou até dentro da farmácia.

Nesta segunda-feira (4), os funcionários saíram de trás do balcão e a ferramenta de trabalho é a mangueira. A Subprefeitura Butantã informou em nota que a lama da avenida João Jorge Saad já foi retirada com máquina e que a limpeza do local será finalizada hoje.