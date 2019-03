Grupo joga objetos queimados na avenida Aricanduva e faixas ficam bloqueadas

A avenida Aricanduva, em São Paulo, está totalmente bloqueada na direção da marginal do Tietê, na altura da rua Antônio Lindouro da Silva.

De acordo com ouvintes da Rádio Trânsito um grupo ateou fogo em objetos na via. Há policiamento no local e o motorista é obrigada a realizar um desvio pelo bairro.

Ainda não se sabe o motivo do protesto.