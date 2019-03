Carnaval de Rua altera 48 linhas de ônibus de São Paulo nesta segunda; veja mudanças

Após um fim de semana cheio de folia, a festa continua nesta segunda-feira (4) no Carnaval de rua de São Paulo. Os desfiles dos blocos Bastardo, Do Binguelo, 77 Originais do Punk, Me Lembra Que Vou, Não Serve Mestre e I Love 90 fazem com que 48 linhas da SPTrans apresentem mudanças de rota.

A medida vale apenas para esta segunda, entre 12h e 20h, e afeta apenas linhas que passam por vias da zona oeste como as ruas Artur de Azevedo, dos Pinheiros, João Moura, Simão Álvares, Mateus Grou, Cardeal Arcoverde, Padre Carvalho, Fernão Dias e Tucambira, além das avenidas Brigadeiro Faria Lima.

Veja quais são as mudanças e se a sua linha será afetada: