Blocos paulistas vão do rock ao sertanejo nesta segunda

No penúltimo dia do feriado prolongado de carnaval, as festividades de rua na cidade de São Paulo começam às 9h com O Espetacular Bloco da Charanga do França, no bairro de Santa Cecília, região central. O bloco faz releituras das tradicionais charangas brasileiras, contemplando ritmos como cumbia, maxixe e samba. A expectativa de público é de 10 mil foliões.

Em seguida, às 10h, o Esfarrapado, o mais antigo da cidade, vem com muitas marchinhas clássicas de carnaval, atraindo moradores e amantes da folia para as ruas do Bixiga. Já às 11h, é a vez do Domingo Ela Não Vai, na Avenida Tiradentes, no Centro. Criado em 2015, o bloco é dedicado ao melhor do axé music dos anos 1990, com destaque para as músicas do É o Tchan! tocadas para mais de 100 mil pessoas.

Na Lapa, às 13h, o Cordão Cheiroso estima reunir 5 mil pessoas. Às 14h, no Centro, o Batuq do Glicério faz a festa com sets de DJs, seguindo com uma tradicional roda de samba para depois tocar axé e reggae junto com a bateria do bloco. O Batuq do Glicério finaliza a festa com uma grande batucada. No mesmo horário, no Ibirapuera, o Pinga ni Mim traz a música sertaneja para os foliões, desde músicas de Leandro e Leonardo aos hits de Maiara & Maraísa.

Às 14h30, em Pinheiros, o Jegue Elétrico, sai às ruas do bairro inspirado nas troças e nos cordões carnavalescos de várias regiões brasileiras. A estimativa é reunir 15 mil pessoas. Às 15h, também em Pinheiros, sai o Bloco 77 – Os Originais do Punk. O bloco carnavalesco vai colocar os foliões para dançar ao som de rock, tocado em ritmo de marchinha.