Previsão do Tempo: preparem os guarda-chuvas para esta segunda-feira

Assim como no domingo, pode chover a qualquer hora do dia em São Paulo nesta segunda-feira, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia amanhece nublado, com sol aparecendo em alguns momentos, mas pode chover em algumas regiões. À tarde e à noite as pancadas de chuva tomam conta da cidade.

A temperatura tem leve elevação em relação a este domingo. Passa de 25º C para 27º C.

A mínima prevista para o dia é de 19º C.