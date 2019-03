Vai cair na bagunça? deixe o celular em casa

Muita gente para todo lado, som alto… O bloco de Carnaval é diversão, mas traz o clima propício para furtos e assaltos no meio da multidão.

Algumas precauções podem evitar que o clima estrague por um celular levado. O melhor é não levar o aparelho, segundo o especialista em segurança do Grupo GR, Rogério Rodrigues.

Entretanto, se for levar, Rodrigues recomenda alguns cuidados: não deixe nada no bolso de trás, pois pode ser facilmente pego no meio da multidão. Também não fique com celular ou objetos de valor nas mãos, seja discreto. Se for tirar uma selfie, seja rápido. Antes de sair de casa, anote o Imei do seu aparelho –número que o identifica e será usado em caso de ocorrência.

Caso seja furtado no meio da folia, é possível fazer o boletim de ocorrência pela delegacia eletrônica (www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br/ssp-de-cidadao/home). Agora, se for roubado, com ameaça, é preciso ir a uma delegacia registrar o crime.