Régis Bittencourt tem 19 quilômetros de congestionamento em SP

A rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do país, está com 19 quilômetros de congestionamento no sentido Curitiba, desde o quilômetro 279, em Embu das Artes (SP), até o quilômetro 298, em São Lourenço da Serra (SP). De acordo com a concessionária Arteris Régis, o engarrafamento é provocado pelo efeito residual de um engavetamento ocorrido na madrugada e pela maior intensidade de veículos na saída do feriado de carnaval.

Outra rodovia que apresenta problemas é a Bandeirantes, que liga a capital paulista ao oeste do estado, que apresenta 11 quilômetros de congestionamento, no sentido interior, na região de Jundiaí (SP). A Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, tem sete quilômetros de congestionamento, sentido Minas Gerais, em Mairiporã (SP), dos quilômetros 63 ao 56, e cinco quilômetros de engarrafamento em Atibaia, dos quilômetros 41 ao 36.

A rodovia Castello Branco também apresenta lentidão no sentido interior em três trechos. Seis quilômetros de congestionamento em Barueri (SP) e três em Itapevi (SP). As demais rodovias que cortam o município de São Paulo estão com trânsito normal.