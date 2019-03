Confira a previsão do tempo completa para São Paulo nos dias de Carnaval

Pensando no que vestir para celebrar o Carnaval? Ainda decidindo qual dia é melhor para aproveitar a folia? Descubra aqui a previsão do tempo para os quatro dias de festa, de sábado (2) até a terça-feira (5).

As previsões foram feitas pela equipe do Climatempo.

LEIA MAIS:

Metrô tem funcionamento especial para o Carnaval; fique atento às mudanças

Netflix: Opções para ver no Carnaval, Operação Fronteira e todos os filmes que estreiam em março

Sábado, 2 de março

No sábado, a máxima fica em 26º, com mínima em 17º. O céu estará nublado durante o dia, com chuva a qualquer momento.

Domingo, 3 de março

A máxima sobe neste dia, chegando aos 29º. A mínima é de 17º. Sol com muitas nuvens durante o dia, com chance de pancadas de chuva durante a tarde e a noite.

Segunda-feira, 4 de março

Espere sol com muitas nuvens durante o dia, com máxima em 28º. A mínima é de 18º. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Terça-feira, 5 de março

A máxima do último dia do feriado será de 28º, e a mínima 18º. Céu nublado o dia todo, com chuva à tarde e à noite.