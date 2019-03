UFABC alerta sobre onda de assaltos em Terminal Rodoviário utilizado por estudantes

A reitoria da UFABC (Universidade Federal do ABC) emitiu comunicado na noite de anteontem em que alerta os estudantes da instituição sobre onda de assaltos no acesso ao Terminal Rodoviário Leste de Santo André, na região central. A direção da universidade diz que comunicou a Polícia Militar e demais órgãos de segurança sobre os ocorridos na região.

“A gestão da universidade já acionou os devidos órgãos de segurança do município e obteve o compromisso da Polícia Militar em ampliar as rondas no local, principalmente nos horários mais sensíveis à nossa comunidade. Ainda assim, recomendamos que se redobre a atenção ao passar pelo local e, sempre que possível, que as pessoas se organizem para passarem por lá em grupos mais numerosos”, diz o texto divulgado pela reitoria.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou que o comando da Polícia Militar do ABC está ciente dos relatos apontados pela reportagem e já orientou a 1ª Companhia do 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar) a intensificar o policiamento na região por meio dos programas de Rádio Patrulhamento, Força Tática, Ronda Escolar, Rocam e Policiamento Comunitário.

A pasta estadual alega ainda que ações integradas entre as polícias Civil e Militar na região citada resultaram na queda de 15,4% dos roubos em janeiro deste ano, em comparação ao mesmo mês de 2018. A SSP ainda diz que 16 pessoas foram presas e apreendidas por roubo no entorno.