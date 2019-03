Senado vai gastar mais de R$ 500 mil para 'equipar' apartamentos funcionais e da presidência da Casa

O Senado vai gastar mais de R$ 500 mil para "equipar" os apartamentos funcionais e a residência oficial da presidência da Casa.

Na lista estão: máquinas de café, frigobares, freezeres, microondas, depuradores de ar, máquinas de lavar, bebedouros, máquinas de gelo, purificadores de água, forninhos elétricos, fogões, ventiladores, camas e colchões.

Alguns desses itens serão destinados à sede do Senado, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, para atender, segundo o próprio órgão afirma, os quase 5,8 mil servidores e as centenas de visitantes que passam por lá todos os dias – é o caso das máquinas de gelo, máquinas de café e forninhos elétricos.

Em relação as máquinas de café, embora a maior parte ainda esteja em bom estado e funcionando corretamente, serão 40 novas, ao custo de R$ 43 mil. Além disso, haverá um gasto curioso: R$ 8,2 mil por uma pintura a óleo – retrato do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, que será exposto na galeria dos presidentes da Casa.

