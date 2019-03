Preço de envio de encomendas pelo correio sobe em março

Enviar encomendas pelos Correios vai ficar, em média, 8,03% mais caro a partir da próxima quarta-feira (6). O aumento vale para os serviços de PAC e Sedex.

Leia mais:

Veja os horários de desfile de cada escola de samba no Carnaval de SP

Carnaval 2019: veja o que abre e o que fecha em São Paulo

Segundo os Correios, o índice médio está próximo à variação do IGP-M de 2018, que foi de 7,54%. É bem superior, no entanto, à inflação oficial do país, medida pelo IPCA, que ficou em 3,75% e é usada como referência para a maioria dos reajustes.

Desde agosto do ano passado, todas as encomendas internacionais pagam taxa extra de R$ 15; em 2017, o e-Sedex, versão mais barata do Sedex, foi encerrado.