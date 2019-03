Papagaios viciados em ópio estão destruindo fazendas na Índia

No Estado de Madhya Pradesh, na Índia, fazendeiros estão tendo problemas com ataques de pássaros à suas plantações.

Plantações de ópio são comuns e legais no país, e são uma fonte de renda importante para muitas familias indianas. No entanto, papagaios e periquitos parecem ter descoberto os efeitos do produto, e tornado-se um tanto viciados nele.

Por isso, várias vezes no mesmo dia, pássaros são vistos devastando plantações e destruindo o trabalho dos fazendeiros. Esse problema foi agravado pelo baixo índice de chuvas na região, que já tem reduzido a produtividade das fazendas.

Os produtores tem utilizado métodos diversos para afugentar os animais, já que tem relatado pouco auxílio das autoridades. Bombinhas e auto-falantes são alguns exemplos, mas nenhum parece ter surtido efeito.

A Índia é a maior produtora de ópio legalizado do mundo, de acordo com o CIA World Factbook. O produto é usado para fins medicinais, e aplicado sob condições específicas em pacientes.