Jonas Brothers já tem mais de 30 novas músicas gravadas

Após um hiato de 6 anos, os três irmãos Jonas voltaram nesta sexta-feira (1) com o single "Sucker". E, para quem pensou que eles logo sumiriam de novo, reconsidere: o trio revelou já ter gravado mais de 30 novas canções.

LEIA MAIS:

Modelo que processou Cristiano Ronaldo é cortada de desfile no Carnaval por tatuagem de Bolsonaro

A revelação foi dada por Joe no programa de rádio Elvis Duran Show. Segundo eles, já existe todo um álbum pronto.

#JonasOnElvis: Here. For. This. 🙌 @joejonas says @jonasbrothers have 30 to 40 new songs recorded and a full album in done / in the works! 🥰🥳 #JonasBrothers @ElvisDuran #Sucker pic.twitter.com/mSMYqqhNkN

— Elvis Duran Show (@ElvisDuranShow) March 1, 2019