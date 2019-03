Veja os horários de desfile de cada escola de samba no Carnaval de SP

O desfile das escolas de samba de São Paulo começa nesta sexta-feira, 1º, e se estende pela madrugada de sábado, 2. No mesmo dia, à noite, o segundo grupo se apresenta até o início da manhã de domingo, 3. A festa de carnaval será realizada no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital.

A Colorado do Brás, vice-campeã do Acesso, abre o desfile na sexta e a Águia de Ouro, campeã do Acesso, se apresenta primeiro no sábado. Confira o enredo completo de cada escola de samba.

Confira abaixo o horário de entrada de cada escola de samba no Sambódromo:

Sexta-feira, 1º de março

23h15 – Colorado do Brás. Enredo: "Hakuna Matata Isso é Viver", de Marcio Pessi, Edson Daffé, Evandro Bocão, Pereira e Marcelo.

00h20 – Império de Casa Verde. Enredo: "O Império Contra-Ataca", de Acerola de Angola, Almir Mendonça, Luiz Jacaré, Rapha Maslionis, Leandro Rato, Marcelão e Pedro Carmo.

01h25 – Mancha Verde: "Óxala, salve a princesa! a saga de uma guerreira negra!", de Sereno, Chefia, Darlan Alves, André Ricardo, Rodrigo e Rodolfo Minueto e Gui Cruz.

02h30 – Acadêmicos do Tucuruvi. Enredo: "Liberdade – O Canto Retumbante de um Povo Heroico", de Fábio Jelleya, Igor Soró, Henrique Barba, Tim Peixoto, JC Castilho, Leandro Augusto, Edu Borel, Brunão Govetri, Marcelo Nunes, Newtinho e Leonardo Bessa

03h35 – Acadêmicos do Tatuapé. Enredo: "Bravos guerreiros. Por Deus, pela honra, pela justiça e pelos que precisam de nós", de Fabiano Tenor, Mike Cândido e Luiz Fernando Ramos.

04h40 – X-9 Paulistana. Enredo: "O show tem que continuar! Meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor", de Arlindo Neto, André Diniz, Claudio Russo, Márcio André Filho, Marcelo Valência e Darlan Alves.

05h45 – Tom Maior. Enredo: "Penso… logo existo – As interrogações do nosso imaginário em busca do inimaginável", de Carlos Jr, Didi Pinheiro, Paulinho Miranda, Beah, Biel, Marcos Vinicius, Lucas Donato, Fabiano Sorriso e Carlos Dórea.

Sábado, 2 de março

22h30 – Águia de Ouro. Enredo: "Brasil, eu quero falar de você!", de Rafael Prates, Russo, Turko, Rafa Malva, Maracá, Fabio Souza, Wagner Rodrigues, Ivanzinho, Jairo Limozine, Carioca, Peu, Fernandão, Zanza Simião, Silva Oliveira, Waltinho, Salles, Fernandinho SP, Paulo Senna, Léo Rocha, Rodolfo Centenaro, Renne Campos, Márcio Filhos da Águia, Nando do Cavaco, André Ricardo, Filosofia, Tuca, Rafael Babú, Leandro Batas, Dico, Diley Machado, Jacopetti, Portella.

23h35 – Dragões da Real. Enredo: "A invenção do tempo. Uma Odisseia em 65 minutos", de Armenio Poesia, Xandinho Nocera, Léo do Cavaco, Galo, Ronaldo Maransaldi, Renne Campos, Paulo Senna, Alemão do Pandeiro, Fábio Brazza, CG e Wagner Rodrigues.

00h40 – Mocidade Alegre. Enredo: "Ayakamaé – As águas sagradas do sol e da lua", de Biro Biro, Gui Cruz, Imperial, Maradona, Portuga, Rafael Falanga, Rodrigo Minuetto, Turko e Vitor Gabriel

01h45 – Vai-Vai. Enredo: "Vai-Vai, o quilombo do futuro", de Edegar Cirillo, Marcelo Casa Nossa, André Ricardo, Dema, Gui Cruz, Rodolfo Minuetto, Rodrigo Minuetto e Kz.

02h50 – Rosas de Ouro. Enredo: "Viva Hayastan!", de Vini Carvalho, Didi Pinheiro, Marcinho JK, Bolt Mascarenhas, Rafael Pinah, Sandra Miranda e Fernando de Paula.

03h55 – Unidos de Vila Maria. Enredo: "Nas asas do grande pássaro, o voo da Vila ao Império do Sol" , de Aquiles da Vila, Rapha Sp, Marcus Boldrini, Salgado Luz e Leandro Flecha.

05h00 – Gaviões da Fiel. Enredo: "A saliva do santo e o veneno da serpente", de Janos Tsukalas (Grego) e Vladimir Moura Leite (Magal).