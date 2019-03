Força Nacional passa a apoiar polícia rodoviária no Rio de Janeiro

A Força Nacional de Segurança Pública passa apoiar, a partir de hoje (1º), as ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias federais no estado do Rio de Janeiro. Portaria do Ministério da Justiça, com essa determinação, está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

O apoio da Força Nacional foi solicitada pelo diretor-geral da PRF, Marcos Furtado, e vai ter a duração de 15 dias, podendo ser prorrogado. De acordo com a portaria, a participação da Força Nacional será “na modalidade de patrulhamento motorizado, em caráter episódico e planejado”.

O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a PRF. O apoio logístico será dado pela PRF, “que deverá disponibilizar a infraestrutura necessária à instalação de base administrativa da Força Nacional".