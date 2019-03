Sonha em estudar no exterior? Feira gratuita em oito capitais brasileiras promete ajudar neste caminho

No mês de março, a feira de educação Salão do Estudante irá levar a oito capitais representantes de escolas e embaixadas de países diversos para auxiliar os estudantes a realizar o sonho de estudar no exterior. E mais: a entrada é gratuita!

Apresentando oportunidades para diversas idades e etapas da educação – desde o ensino médio até a pós-graduação –, o evento espera atrair mais de 30 mil pessoas em sua 24ª edição.

Neste ano, os Estados Unidos foram escolhidos como país de honra, pela alta procura de estudantes que desejam viajar para tal destino. Um pavilhão inteiro será dedicado a instituições estadunidenses, com presença de representantes da Embaixada dos EUA no Brasil para orientar os visitantes.

Ainda, outro pavilhão ainda apresentará instituições e seminários que ensinarão o participante a tirar seu visto, e descobrir mais sobre como é estudar no país norte-americano.

Outro destino de destaque é Portugal, que tem crescido em procura entre estudantes brasileiros. Mais de 40 instituições portuguesas estarão presentes no evento, entre institutos politécnicos e universidades públicas e privadas.

Além disso, órgãos oficiais ligados ao governo de diversos países irão marcar presença na feira. São alguns deles os EUA, França, Suécia, Argentina e Japão. O British Council, do Reino Unido, também estará presente, para orientar participantes sobre o exame IELTS, reconhecido como teste de habilidades no inglês por diversas universidades prestigiadas.

Para comparecer, é necessário se inscrever no site do Salão do Estudante (www.salaodoestudante.com.br). Lá, você também pode conferir as centenas de expositores e tirar suas dúvidas sobre o evento.

A feira ocorrerá em 8 capitais por todo o Brasil, incluindo São Paulo. Confira as datas abaixo:

São Paulo

Data: 16 e 17 de março

Horário: 14h às 19h

Local: Centro de Eventos do Colégio São Luís

Endereço: Rua Luís Coelho, 323 – Consolação – São Paulo – SP

Rio de Janeiro – Copacabana

Data: 19 de março

Horário: 15h às 19h30

Local: Hotel Rio Othon Palace

Endereço: Av. Atlântica, 3264 – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ

Rio de Janeiro – Barra

Data: 20 de março

Horário: 15h às 19h30

Local: Windsor Barra

Endereço: Av. Lúcio Costa, 2630 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Brasília

Data: 22 de março

Horário: 15h às 19h30

Local: Centro de Convenções Brasil 21

Endereço: A, G, SHS Q. 3 BL E 01 – Brasília, DF

Belo Horizonte

Data: 24 de março

Horário: 14h às 18h30

Local: Mercure Lourdes

Endereço: Av. do Contorno, 7315 – Lourdes, Belo Horizonte – MG

Salvador

Data: 26 de março

Horário: 15h às 19h30

Local: Fiesta Convention Center

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara, Salvador – BA

Porto Alegre

Data: 28 de março

Horário: 15h às 19h30

Local: Associação Leopoldina Juvenil

Endereço: R. Marquês do Herval, 280 – Moinhos de Vento, Porto Alegre – RS

Curitiba

Data: 30 de março

Horário: 14h às 18h30

Local: Four Points by Sheraton

Endereço: Av. Sete de Setembro, 4211 – Água Verde, Curitiba – PR