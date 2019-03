Cebolão vai ser interditado para obras

O viaduto do Complexo Viário Heróis de 1932, conhecido como Cebolão, em São Paulo, será interditado no próximo sábado (2). O motivo são as obras que o DER fará de recuperação de juntas de dilatação e concretagem do reforço estrutural da laje inferior.

A ligação entre as marginais do Tietê e do Pinheiros será fechada parcialmente ao meio-dia e só deve ser reaberta na terça-feira (5) no mesmo horário. Apenas uma faixa ficará liberada para o trânsito na direção de Interlagos.

Os trabalhos para recuperação do viaduto, iniciados em dezembro, têm duração total de seis meses. Durante a interdição, agentes da CET estarão empenhados no monitoramento do tráfego e orientação dos motoristas.