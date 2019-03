Carnaval no ABC tem folia no parque e sob a neblina de Paranapiacaba; veja programação

Quem não for viajar e nem ir aos blocos da capital tem opções para curtir a folia no ABC. Parques de São Caetano vão receber eventos carnavalescos durante o feriado. Em Santo André, tem diversão no Centro. Quem gosta de um clima mais ameno, sem tanto calor, haverá festa também em Ribeirão Pires e na vila histórica de Paranapiacaba, locais onde a chance de encarar uma neblina é grande.

O calendário oficial da região divulgado pelas prefeituras tem início hoje, com o bloco da Banda Estrela Dalva, que se concentra a partir das 19h, na rua das Goiabeiras, 809, no bairro Jardim, em Santo André. Na cidade, haverá ainda, amanhã, folia nos Cesas (Centros Educacionais de Santo André) Parque Andreense, Parque Erasmo e Vila Sá, entre 10h e 16h. Os andreenses ainda terão, no sábado, dois blocos no Centro e mais um na terça-feira, no bairro Campestre (veja ao lado a programação).

Em São Caetano, parceria entre Sesc e a prefeitura resultou no Carnaval no Parque. As atrações se concentrarão no Espaço Verde Chico Mendes (avenida Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica), de amanhã a terça-feira, a partir das 13h. Haverá blocos, shows e ateliês de máscaras.

Bloco do ninguém me vê

Regiões do ABC conhecidas por ter muita neblina vão contar com programação carnavalesca também. Em Ribeirão Pires, a Vila do Doce, no Centro, recebe apresentações musicais e bloquinhos de amanhã até terça-feira, entre 16h e 18h.

Já a vila histórica de Paranapiacaba, distrito de Santo André, tem programação de Carnaval nos quatro dias do feriado, desde blocos a shows e baile à fantasia.

As prefeituras de São Bernardo e Diadema disseram que não terão programação oficial de folia. As administrações de Mauá e Rio Grande da Serra foram procuradas, mas não informaram se terão eventos oficiais neste Carnaval.

Shopping também tem

Os shoppings do ABC também oferecerão atividades carnavalescas, como bailinhos, blocos e oficinas para adultos e crianças. São os casos do Grand Plaza Shopping, Atrium e Shopping ABC, todos em Santo André, além de Golden Square Shopping, em São Bernardo, e Praça da Moça, em Diadema, que divulgaram ações relacionadas ao feriado de Carnaval.

Programação

Santo André

Sexta-feira – Banda Estrela Dalva, a partir das 19h (rua das Goiabeiras, 809)

Sábado – Banda da Baixaria, às 12h48

(rua Elisa Fláquer com Álvares de Azevedo)

Maloca do Barbosa, às 13h (rua Senador Fláquer, 110)

Domingo – Bloco Paranafolia, às 14h (Paranapiacaba)

Segunda-feira – Bloco das Bruakas, às 12h (Paranapiacaba)

Terça-feira – Bloco Campestrão, às 14h (rua das Laranjeiras, 1.177)

Baile a Fantasia com Bloco Paranafolia, das 18h às 22h (Rua das Estação, Paranapiacaba)

• São Caetano.

De sábado a terça-feira – Carnaval no Parque, a partir das 13h (avenida Fernando Simonsen, 566, Cerâmica)

• Ribeirão Pires.

Sábado a terça-feira – Carnaval na Vila do Doce, das 16h às 18h (rua Boa Vista, s/no, Centro)