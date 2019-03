Carnaval 2019: Estradas começam a encher hoje à tarde

Se você pretende viajar de carro neste Carnaval, é bom ter paciência: a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estima que 2 milhões de veículos sairão da capital rumo ao litoral e interior e a Artesp, agência que administra as estradas sob concessão, prevê que 2,5 milhões de veículos passem pelas estradas que cortam a capital.

A companhia está esperando um aumento do tráfego rumo às estradas já a partir das 14h de hoje.

No sistema Anchieta-Imigrantes, a Operação Descida deve começar às 11h de hoje e seguir até as 20h de amanhã, no esquema 7 x 3 – duas pistas da Anchieta e uma da Imigrantes rumo ao litoral e uma da Imigrantes sentido capital (veja ao lado os horários com previsão de maior movimento).

Devido a obras em pontes da rodovia Rio-Santos, a circulação de caminhões com mais de 20 toneladas está proibida entre os quilômetros 53,6 e 97,3.

Balsas

A Dersa irá colocar, neste Carnaval, uma sexta balsa para fazer a travessia entre Santos e Guarujá –normalmente, são até cinco embarcações.