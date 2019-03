Calor só deve retornar a partir do domingo

O clima nublado e chuvoso continua hoje e deve se manter amanhã, com pancadas de chuvas, rajadas de ventos e raios na capital, no interior e litoral paulista.

As máximas na capital serão de 24ºC hoje, 25ºC amanhã e 26ºC no domingo, quando o sol voltará a aparecer por mais tempo, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Pancadas de chuvas e raios estão previstos no fim da tarde e à noite.

Em Santos, no litoral, o sábado será encoberto, com máxima de 26ºC. No domingo, o sol ficará entre nuvens e subirá para os 27ºC.