Rodízio em São Paulo será suspenso no Carnaval

O rodízio municipal de placas será suspenso para os veículos de passeio e caminhões nos dias 04 (segunda-feira), 05 (terça-feira) e 06 de março (quarta-feira) em São Paulo, por causa do Carnaval. As Zonas Máximas de Restrição para Caminhões e Fretados valerão normalmente neste período.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, a circulação de veículos de passeio em corredores e faixas exclusivas de ônibus será liberada apenas na terça-feira, dia 5. Ou seja, nos outros dias, os motoristas devem respeitar o horário indicado nas placas das faixas exclusivas – que são aquelas que ficam do lado direito da via – e não podem circular entre quatro da manhã e onze da noite nos corredores de ônibus – aqueles que ficam do lado esquerdo.

A Zona Azul estará suspensa em toda a cidade apenas na terça-feira, dia 5. Nos bolsões internos do Parque Ibirapuera, a zona azul será suspensa nos dias 02, 03, 04 e 05 de março, ao longo do Carnaval, e no fim de semana de 09 e 10 de março, no pós-Carnaval.