Poupatempo de São Bernardo tem vacina gratuita contra febre amarela; veja horários

A Prefeitura de São Bernardo oferece a vacina da febre amarela no Poupatempo nesta quinta e sexta-feira (28 e 1º de março), das 8h às 16h. A Secretaria de Saúde montará uma tenda para o serviço dos corredores da unidade, localizada na rua Nicolau Filizola, 100, Centro.

Apenas 56% da população da cidade foi imunizada. Desde o início da campanha, em janeiro do ano passado, a meta estipulada pelo Ministério da Saúde de 90% da população (707 mil pessoas) não foi atingida.

Além da nova ação com postos itinerantes, todas as 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) permanecem oferecendo doses da vacina. Para participar da campanha, é preciso ir até a unidade, apresentar um documento com foto e a caderneta. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados por pais ou responsáveis.

“Ainda temos casos de febre amarela no estado de São Paulo. Por isso, precisamos conscientizar a todos sobre a importância da vacinação. Febre amarela mata e não podemos deixar isso acontecer”, disse o secretário de Saúde, Geraldo Reple.

Na próxima semana, a prefeitura promete ampliar os postos de imunização, utilizando supermercados e shoppings.