Metrô tem funcionamento especial para o Carnaval; fique atento às mudanças

Com os próximos feriados começando neste sábado (2) em São Paulo, as estações de metrô próximas à grandes eventos terão funcionamento alterado, além de reforços na equipe de segurança e funcionários de transporte.

A ação está prevista para as estações Palmeiras-Barra Funda, República, Anhangabaú, Santa Cecília, Sé, São Bento e Liberdade, no sábado (02/03). No domingo (03/03), o efetivo será reforçado nas estações República, Anhangabaú e São Bento.

Na segunda-feira de Carnaval (04/03), as estações Luz, Tiradentes, São Joaquim, Liberdade, Brigadeiro, São Bento, Santa Cecília, República e Anhangabaú terão aumento de funcionários. E na terça (05/03) a medida se repete em Luz, Tiradentes, Consolação, São Bento, República e Anhangabaú. Além do aumento no quadro de empregados, as estações citadas terão esquema para orientação do fluxo de passageiros no mezanino e nos acessos.

Por solicitação da Polícia Militar, a estação Armênia da Linha 1-Azul ficará fechada das 10h às 20h nos dias 4 e 5, para manter a segurança dos passageiros e do sistema operacional. Nos demais horários – entre 4h40 e 10h e das 20h às 0h, a estação estará aberta.

Em todos os dias do Carnaval, trens reservas – quatro composições na Linha 1-Azul, cinco na Linha 2- Verde, quatro na Linha 3- Vermelha e dois na Linha 15–Prata – estarão prontos para entrar em operação em qualquer horário e de acordo com o aumento da demanda de passageiros.

Na Quarta-feira de Cinzas (06/03), a abertura das estações do Metrô das linhas 1-Azul, 2- Verde, 3-Vermelha e 15- Prata será antecipada para as 4h. A medida tem por objetivo atender os passageiros que desembarcam na capital pelos terminais rodoviários Tietê e Jabaquara (integrados à Linha 1-Azul) e Barra Funda (integrado à Linha 3-Vermelha).