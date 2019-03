Mega-Sena: veja números sorteados nesta quinta-feira

A Mega-Sena está acumulada e paga nesta quinta-feira (dia 28) um prêmio milionário para o sortudo que acertar as seis dezenas do concurso 2129, segundo as estimativas da Caixa Econômica Federal. São R$ 46 milhões.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quinta-feira são:

06, 12, 31, 32, 46, 60

LEIA TAMBÉM:

Quina: veja os números sorteados nesta quinta-feira

Dupla Sena: veja os números sorteados para quinta-feira

Previsão do Tempo: Temperaturas caem e chuvas continuam em SP nesta sexta

No sorteio anterior, que nesta semana foi realizado na terça-feira, ninguém acertou o prêmio principal, mas 47 apostadores acertaram cinco dezenas (quina) e ganharam R$ R$ 50.144,89 cada um.

Clique aqui e veja o resultado do sorteio de terça-feira.