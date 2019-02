MEC desiste de pedir gravação de alunos durante hino nacional

O Ministério da Educação desiste de pedir às escolas para gravarem alunos durante a execução do Hino Nacional. De acordo com a pasta, a decisão ocorre por questões técnicas de armazenamento e de segurança.

Segundo a pasta, um novo comunicado começou a ser encaminhado às escolas na manhã desta quinta-feira (28) com a retirada do pedido. O pedido às escolas foi alvo de críticas de educadores e juristas e motivou um processo de apuração pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e uma representação de parlamentares ao Ministério Público Federal.

Na última terça-feira (26), o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, reconheceu que errou ao pedir que as escolas filmassem as crianças cantando o Hino Nacional, sem a autorização dos pais.