União Europeia pode dar mais tempo para Reino Unido decidir acordo do Brexit

“Se o Reino Unido precisar de mais algum tempo, não recusaremos, mas estamos nos esforçando para ter uma solução ordenada”, disse ontem em Paris a chanceler alemã, Angela Merkel, ao lado do o presidente da França, Emmanuel Macron, em Paris.

Na última terça-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, preparou caminho para um adiamento do “brexit” até junho, ante data anterior de 29 de março, caso ela perca a última votação sobre o seu acordo de “brexit” no próximo mês.