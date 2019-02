Juan Guaidó desembarca no Brasil para reunião com Bolsonaro sobre Venezuela

O líder oposicionista venezuelano Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela, está no Brasil. Ele desembarcou na Base de Aérea de Brasília por volta de 1h40 desta quinta-feira (28), em um avião da Força Aérea da Colômbia e agora descansa em um hotel em Brasília.

Guaidó terá um encontro com o presidente Jair Bolsonaro às 14h e deve permanecer no país até amanhã. Para manter aberto um canal de negociação na Venezuela, o governo brasileiro decidiu que Guaidó não terá as honras e formalidades dedicadas a um chefe de Estado.

Ele vai entrar no Palácio do Planalto como um visitante.