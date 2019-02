Pedido de habeas corpus de João de Deus é negado

O ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, nega mais um pedido de liberdade feito pela defesa do médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Agora, o habeas corpus deixa de tramitar no STJ.

Leia mais:

45 mil pessoas ainda estão sem luz na Grande São Paulo, diz Enel

Após cinco dias no hospital, morre indígena venezuelano ferido no confronto de Pacaraima

A liminar também foi negada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, e não há previsão para o julgamento do mérito da ação. Na decisão, o ministro ressalta a gravidade da reiteração de crimes sexuais.

Além disso, também é reiterada a tentativa de João de Deus de coagir uma testemunha.