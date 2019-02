45 mil pessoas ainda estão sem luz na Grande São Paulo, diz Enel

Cerca de 45 mil clientes da concessionária Enel ainda estão sem luz na Grande São Paulo. A empresa diz que restabeleceu o fornecimento de energia elétrica para 95% dos imóveis afetados pelo corte no serviço nesta semana.

A companhia alega que as fortes chuvas, com ventos e raios, derrubaram árvores e galhos sobre a rede elétrica. As regiões norte e leste da Grande São Paulo são as mais afetadas no momento.

O número de clientes prejudicados chegou a um milhão nos momentos mais críticos. Em alguns casos, não há energia elétrica desde segunda-feira (25) quando os temporais começaram.

A chuva continua, mas não há relatos de áreas alagadas. No entanto, a Defesa Civil mantém o alerta para se evitar áreas de risco e também prestar atenção no aumento do nível dos rios e em rachaduras em imóveis.