Cratera bloqueia avenida Matias Beck, em Interlagos; buraco abriu com temporal

Uma grande cratera se abriu na região de Interlagos, zona sul, durante o temporal da noite de quarta-feira (27). O asfalto cedeu avenida Matias Beck, perto da estação Autódromo da CPTM. No momento da abertura, um carro passava pelo local e quase caiu totalmente no buraco – apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Veja vídeo da situação na manhã desta quinta (28):

A abertura, com cerca de dois metros de profundidade por 10 metros de extensão, fecha totalmente a pista na direção do bairro. Na pista sentido centro, é possível ver que o asfalto já começou a afundar também – uma faixa está bloqueada.

Equipes da Sabesp e da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estão no local. A concessionária responsável pelo abastecimento de água da região informou que o temporal danificou a tubulação subterrânea. O conserto será feito nesta quinta, e só depois o buraco poderá ser fechado.

Veja fotos do local: