Veja a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta quinta, 28 de fevereiro

O governo já admitiu negociar pontos da reforma da Previdência com o Congresso, mas a equipe econômica não abre mão de uma economia da casa de R$ 1 trilhão nos próximos 10 anos.

“É a economia que ela tem que gerar. Essa economia na casa do trilhão terá que ser mantida. Não será uma reforma da Previdência manca”, disse a líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) após almoço com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Segundo ela, o governo está aberto para discutir pontos da reforma com os líderes e com os partidos, como a aposentadoria rural e o BPC (Benefício de Prestação Continuada). “Claro que vai ter a digital do Congresso, mas sem desfigurar o que é a espinha dorsal da reforma”, afirmou.

Em evento em São Paulo, o ministro a Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que essa economia de cerca de R$ 1 trilhão dá condições de equilíbrio fiscal ao país e permitirá ao governo dar um “pacote de bondades” para Estados e municípios. Segundo ele, há uma margem estreita de negociação.

“O que é inegociável é a gente conseguir chegar no 1 trilhão de economia em 10 anos. Isso é inegociável. Como esta formula vai ser trabalhada, isso é um espaço para que se possa conversar”, disse o ministro.

