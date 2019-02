Acidente grave na Dutra termina em morte e trânsito trava totalmente

Na madrugada desta quinta-feira (28), uma pessoa morreu após colisão entre carro e carreta no acesso à rodovia Presidente Dutra, sentido do Rio de Janeiro, para a rodovia Fernão Dias.

O acidente, que aconteceu no no quilômetro 227, na pista local, ocasionou o bloqueio total da via, que segue dessa forma. O automóvel pegou fogo com o impacto da batida e a carreta ficou pendurada na alça de acesso.

Leia mais:

Números mostram os disparates da Previdência

CPI pra dar e vender

De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais duas pessoas ficaram feridas. Uma em estado gravíssimo – com 80% do corpo queimado – e uma terceira com ferimentos graves, porém estável. Os feridos estavam no automóvel e o motorista do caminhão não se machucou.

Como alternativa, os veículos de passeio podem realizar o retorno no km 225 pela avenida Guarulhos, acessar a Dutra no sentido de São Paulo, e depois entrar na Fernão Dias pelo km 226,5. No entanto, a CCR Nova Dutra informa que este acesso é somente para veículos leves, pois há limitador de altura para veículos pesados.

Já para os pesados, o motorista deve seguir pela Dutra, realizar o retorno no km 223 pela avenida Aniello Pratici, acessar a Dutra para São Paulo e depois seguir pela Fernão Dias no acesso do km 226,5. Além disso, a ponte Aricanduva e a avenida Educador Paulo Freire são opções.

A perícia é aguardada e não há previsão de liberação da via.