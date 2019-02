Trens colidem e cinco pessoas ficam feridas no Rio de Janeiro

Cinco pessoas ficaram feridas na batida de dois trens do ramal Deodoro na estação de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu às 6h55 desta quarta-feira (27).

Segundo a Supervia, concessionária responsável pelo serviço, uma das composições estava sem passageiros. Das vítimas, quatro foram encaminhadas a hospitais da região. Já o quinto ferido, o maquinista de um dos trens, ficou preso nas ferragens – equipes de resgate ainda trabalhavam no salvamento às 8h.

As causas da colisão ainda são desconhecidas. Por causa da colisão, a circulação no ramal Deodoro está com intervalos irregulares e os trens não estão parando na estação Praça da Bandeira.

