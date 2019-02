SP anuncia plano de conceder marginais Pinheiros e Tietê; pedágio urbano é vetado

O governador de São Paulo, João Doria, e o prefeito da capital, Bruno Covas, ambos do PSDB, anunciaram na manhã desta quarta-feira (27) um chamamento público para concessão das marginais Pinheiros e Tietê.

As empresas interessadas em participar terão cinco meses para apresentarem suas propostas e o governo do Estado espera até o fim do ano publicar o edital. A expectativa é de que o contrato de concessão por 30 anos seja assinado no primeiro semestre do ano que vem.

O concessionário será responsável pela manutenção e modernização das pistas e das pontes e viadutos sobre as marginais. O investimento previsto é de R$ 3 bilhões e como a cobrança de pedágio está proibida, o concessionário será remunerado pelo governo, que ainda não definiu, porém, qual a fonte dos recursos que bancarão o custeio.

O edital também permitirá que o concessionário busque receitas complementares, que poderão vir da exploração de propaganda. Bruno Covas adiantou, no entanto, que a Lei Cidade Limpa não será flexibilizada para tornar as marginais mais atrativas para a publicidade.

A operação do trânsito nas marginais, como a fiscalização e a arrecadação com as multas, permanecerá de responsabilidade da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), órgão da prefeitura.