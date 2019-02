Lotofácil: Que horas sai o resultado do sorteio do concurso 1.782, desta quarta

O concurso 1.782 da Lotofácil acontece nesta quarta-feira (27). O sortudo que acertar as 15 dezenas vai ganhar um prêmio de R$ 2 milhões, segundo dados da Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h e o resultado será divulgado no site do Metro Jornal até as 21h.

No sorteio 1.781, da última segunda-feira (dia 25), três apostadores acertaram as 15 dezenas e levaram R$ 793.005,07 para casa. Outros 307 apostadores conseguiram acertar 14 dezenas e cada um ganhou R$ 2.384,38. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h. Também é possível apostar pela internet, no portal Loterias Online. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos e fazer uma "fezinha" de ao menos R$ 30.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.