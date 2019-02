Incêndio em estação de trem deixa ao menos 25 mortos no Egito

Pelo menos 25 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas nesta quarta-feira (27) em um acidente de trem na estação ferroviária de Ramses, no Cairo, informaram as autoridades do Egito. A colisão de uma locomotiva provocou um incêndio após a explosão de um tanque de combustível.

Diversas ambulâncias e veículos do corpo de bombeiros atendem o chamado. O balanço oficial do acidente foi confirmado pela TV estatal. De acordo com o jornal local "Al Ahram", o acidente foi causado após o trem entrar na estação com velocidade excessiva e colidir contra uma das plataformas.

Imagens e vídeos publicados nas redes sociais mostram uma nuvem negra sobre a estação, além de algumas áreas em chamas. É possível ver também algumas pessoas tentando socorrer as vítimas.

As autoridades locais evacuaram o local para controlar as chamas. O primeiro-ministro egípcio, Mostafa Madbuly, compareceu na estação e afirmou que "qualquer um responsável por negligência" deverá responder pelo acidente e "assumir as graves consequências".