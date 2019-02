Folião atingido durante bloco é internado

Dois rapazes que participaram do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta no último domingo foram atingidos por um objeto que feriu gravemente um deles. O estudante Thiago Oliveira do Santos e seu amigo Gustavo Carvalho Mendonça, ambos de 24 anos, estavam participando na altura do número 933 da rua da Consolação quando um objeto indefinido atingiu Mendonça nas costas e Oliveira na cabeça. O pânico começou quando Oliveira não conseguiu se levantar do chão.

Os bombeiros levaram o estudante para a Santa Casa para receber os primeiros atendimentos e depois ele foi transferido para o Hospital Carlos Chagas, onde passou por uma cirurgia na segunda-feira e está internado. Segundo relatos da família, Oliveira corre risco de sofrer morte encefálica ou ter movimentos reduzidos. Mendonça sofreu ferimentos leves.

“Ele só estava se divertindo”, conta a tia de Oliveira, Mel Oliveira Rios, 31 anos. “Ia terminar o mestrado, fazer doutorado… Estava realizando os sonhos e acabaram com tudo do nada.”

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda está apurando o caso. Em nota, o Bloco do Baixo Augusta afirmou que está ajudando as autoridades a encontrar os responsáveis.

Em 2018

No ano passado, outra tragédia marcou a folia da Consolação. O estudante Lucas Antonio Lacerda da Silva morreu após encostar em um poste energizado por câmeras de segurança.