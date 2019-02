Dólar e Ibovespa fecham em queda

O dólar fechou em baixa nesta quarta-feira (27) na B3,antiga BM&F Bovespa. A moeda norte-americana ficou em R$ 3,7295, com variação negativa de 0,4%.

O Ibovespa, indicador de desempenho das ações negociadas na B3, fechou o pregão com queda de 0,3%, totalizando 97.307 pontos.

Os papéis com melhor desempenho no pregão desta quarta-feira foram os da Raia Drogasil (+7,47%), Eletrobras ON (+4,76%) e Eletrobras PNB (+3,64%).

As ações que mais caíram foram as da Suzano Papelon (-4,33%), Sid Nacional (-3,87%) e Viavarejo (-2,73%).