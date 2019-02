Veja a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta quarta, 27 de fevereiro

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o presidente Jair Bolsonaro precisa decidir se vai governar com o Parlamento e deve agregar partidos na base para aprovar a reforma da Previdência.

“A compreensão que os partidos querem saber é qual tipo de aliança o governo pretende construir em quatro anos”, afirmou em evento na capital paulista.

Na avaliação de Maia, Bolsonaro precisa de 10 a 12 partidos para construir uma base governista com musculatura suficiente para aprovar a agenda de reformas.

“Acho que a articulação do governo precisa melhorar e, como presidente da Câmara, tenho bom diálogo com toda oposição e vou articulando conversas com os partidos”, explicou.

Maia ainda citou a importância do uso das redes sociais para comunicar a reforma tanto ao eleitorado de Bolsonaro como aos novos membros do Congresso. “Essa comunicação nas redes sociais é decisiva”, afirmou.

